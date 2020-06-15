Kriz daha şiddetli olacak!

Morgan Stanley’nin “Küresel Yıl Ortası Makro Görünüm” raporuna göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sebebiyet verdiği resesyon beklenenden daha şiddetli , ancak daha kısa süreli olacak.







Raporda, “Büyüme verileri ve politika eylemlerindeki yukarı yönlü son sürprizler dikkate alındığında "V" şeklinde toparlanma beklentimize güvenimiz arttı.” dendi.





MORGAN STANLEY: RESESYON KISA SÜRECEK





Küresel ekonominin nisanda dibi gördüğünü ve toparlanmanın daha fazla ivme kazanmasıyla mevcut resesyonun (ekonomik durgunluk) kısa süreli olacağı belirtildi.





Bankaya göre küresel büyüme seviyeleri bu yılın son çeyreğinde Kovid-19 öncesi seviyelere ulaşacak.





"V" şeklinde toparlanma beklentisiyle ilgili olarak yukarı yönlü sürprizler şu şekilde sıralandı:





*Karantina önlemlerinin akabinde tüketicilerin ve ekonomilerin beklenenden daha hızlı normale dönmeye başlaması.





*İlaç şirketlerinin geçen aylarda hem tedavi hem de aşı geliştirilmesi konusunda ilerleme kaydetmesi





*Para ve maliye politikası tepkilerinin beklenenden güçlü olması.





Raporda, “Covid-19 resesyonunun beklenenden daha sert ama daha kısa sürmesini beklemeye devam ediyoruz.” dendi.





Kısıtlamaların kaldırılması ve genişleyici para politikasından destek bulan küresel toparlanmanın hız kazanacağı belirtilen raporda, “Baz senaryomuza göre ikinci dalga enfeksiyonlarının geleceğini, ancak daha yönetilebilir olacağını tahmin ediyoruz.” ifadesi yer aldı.





"BÜYÜME BÖLGEDEN BÖLGEYE DEĞİŞECEK"





Kovid-19’un küresel bir şok olmasına karşın, büyüme patikasının bölgeden bölgeye değişeceği vurgulandı. Buna göre Çin bu yılın son çeyreğinde potansiyel büyüme rakamlarına dönecek.





Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde virüsün etkisinin daha geç ulaşması sebebiyle Çin haricinde kalan gelişen piyasaların büyük bir ihtimalle sonraki bir safhada toparlanacağı ifade edildi.





2020 büyüme beklentileri Çin için yüzde 2, gelişen piyasalar için eksi yüzde 1,6 oldu. Morgan Stanley Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 2020’de yüzde 5,8 küçülmesini bekliyor.