Kriz tekstil devini de vurdu, çalışanlara yazı gitti

Ticari faaliyetlerine 1944 yılında Eskişehir’de başlayan, Türkiye’de beş büyük üretim fabrikası ve 5 bin çalışanı bulunan, hazır giyim sektöründe dünya markalarıyla yarışan Sarar da krizin vurduğu firmalar arasına girdi.





BirGün'de yer alan habere göre tekstil devi, toplu işten çıkarmaya hazırlanıyor.





Yurt dışında 58 mağazası, Türkiye’de ise 75 şehirde 160’dan fazla Sarar konseptli mağazası ile hizmet veren Sarar'ın yönetim kurulu başkanı Cemalettin Sarar'ın, çalışanlarına toplu işten çıkarmalar olacağını ifade eden bir yazı gönderdiği belirtiliyor.





Cemalettin Sarar imzası ile çalışanlara gönderilen yazıda, “İşçilik maliyetlerimiz ile genel giderlerimizin fazlalığı ve ihracat siparişlerimizde yaşanan düşüşler sebebiyle maliyetlerimizin artması, yapılan üretimin ve siparişlerin azalmış olması karşısında ortaya çıkan işgücü fazlalığı ile üretim yapmayı ekonomik olarak sürdürebilmemiz mümkün görünmemektedir” ifadelerinin yer aldığı aktarılıyor.





“Bugüne kadar bütün şartlarımızı zorlayarak bu noktaya geldik” denen yazıda, yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda üretim, üretime bağlı birimler, kesim, yönetim, depolar, muhasebe, personel, temizlik, bakım, sosyal hizmetler, makine bakım kadrolarından personel azaltımına gidileceği ifade ediliyor.





Yazıda, işten çıkarmalarda önceliğin, kendi isteği ile işten ayrılmak isteyenlere verileceği kaydediliyor.





Yine Sarar'ın işçilere gönderdiği yazıda, kıdem ve ihbar tazminatlarının toplu ödenmeyeceği de belirtilerek, “İlk taksit 10 bin TL ve takip eden taksitler 5 bin TL’den az olmamak üzere toplam aytı taksitte ödenebilecektir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereği yapılan toplu çıkışlarda çıkan personel İŞKUR’un işsizlik maaşından faydalanılabilecektir” bilgisi paylaşılıyor.