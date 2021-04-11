Samanyolu Haber /Gündem / Kriz Türkiye'yi vurdu : Migros'ta domatesler taneyle satılıyor /11 Nisan 2021 15:34

Kriz Türkiye'yi vurdu : Migros'ta domatesler taneyle satılıyor

Migros'ta domatesin tane ile satılması sosyal medyada dikkat çekti.

SHABER3.COM

Süpermarket zinciri Migros'ta domateslerin tekli halde paketlenip satışa sunulması tepkilere yol açtı.

Ülke genelinde yükselen enflasyon nedeniyle artan hayat pahalılığı nedeniyle Migros'ta domatesler tekli halde satışa sunuldu. Plastik ambalajlara paketlenen domateslerin 2 ila 3 liradan satışa sunulması dikkat çekti. 

Sosyal medya Twitter'da bir kullanıcı yaşanan duruma tepki göstererek "Domatesler ne zamandan beri teker teker satılıyor ve ne zamandan beri 1 domates 2 3 tl" yorumunda bulundu.



Migros'un internet sitesinde satışa sunulan domateslerin ise kilosunun en az 6,99 liradan başladığı görüldü.

Daha önceden ayçiçek yağının fiyatının yükselmesi nedeniyle bazı market ve bakkalarda gramajla satılması gündem olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kriz Türkiye'yi vurdu : Migros'ta domatesler taneyle satılıyor Sonraki Haber >>

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:06:38