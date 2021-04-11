Kriz Türkiye'yi vurdu : Migros'ta domatesler taneyle satılıyor

Süpermarket zinciri Migros'ta domateslerin tekli halde paketlenip satışa sunulması tepkilere yol açtı.





Ülke genelinde yükselen enflasyon nedeniyle artan hayat pahalılığı nedeniyle Migros'ta domatesler tekli halde satışa sunuldu. Plastik ambalajlara paketlenen domateslerin 2 ila 3 liradan satışa sunulması dikkat çekti.





Sosyal medya Twitter'da bir kullanıcı yaşanan duruma tepki göstererek "Domatesler ne zamandan beri teker teker satılıyor ve ne zamandan beri 1 domates 2 3 tl" yorumunda bulundu.







