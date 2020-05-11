Kriz ünlü mağaza zincirini de vurdu

Afonbladet gazetesine göre işten atılanların 350'si İsveç'teki mağaza ve bürolarında çalışanlar 800'ünü de danışmanlar oluşturuyor. Perşembe günü yazılı bir açıklama yapan H&M, 1 Mart ile 6 Mayıs arasında satışlarının bir yıl önceki aynı döneme %57 oranında düşüş gösterdiğini belirtti. Aynı dönem içinde şirketin internet üzerinden yaptığı satış %32 oranında arttı.







Bir gün sonra da 1150 çalışanının işine son vereceğini açıkladı. Bunlardan 900'ünü şirketin ana merkez bürosunun bulunduğu Stockholm'de merkezi fonksiyonlarda çalışanlar oluşturuyor. H&M, Aftonbladet gazetesine yaptığı yorumda işten atılmaların korona kriziyle ilgisi olmadığını ve şirketin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olduğunu öne sürdü.





İŞTEN ATTIKLARINA YENİ KARİYER VAADİ





“Branşta süren dijitalleşmeyle birlikte H&M-Grubu bir değişim seyahatinde. Çabuk değişen branş ve dünyada gerekli olan esnekliğe sahip olmamız önemli” diyen H&M, 'acı veren kararı' almak zorunda kaldığını ve işten atılan çalışanlarına yeni kariyer edinmelerinde yardımcı olacağını iddia etti.







Medyaya yansıyan bilgilere göre H&M işten attığı çalışanlarına 12 maaşları tutarında tazminat ödemeyi önerdi. İşten atılanlardan çoğunun uzun yıllardan beri şirkette çalıştığı belirtiliyor. İşten atılanlar arasında bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, uzun yıllardan beri yıpratıcı görevler yapılanların iş piyasasının çok kötü olduğu bir dönemde şirket tarafından işten atıldıklarını söyledi. Şirketin çalışanları işten atma yerine taşeron şirketlerle yaptığı sözleşmeleri yeniden gözden geçirmesinin daha doğru olacağını belirtti.





H&M'İN SAHİBİ DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ ARASINDA 71. SIRADA

Koronavirüsünün yaygınlaşmasından sonra 10 binlerce çalışanını zorunlu izne ayıran şirket, kadrosuz çalışan elamanlarının da işlerine son vermişti. H&M’in 11 bini İsveç'te olmak üzere dünyanın 74 ülkesinde 179 bin çalışanı bulunuyor. Şirketin 5 bin civarındaki mağazasının %80'i koronavirüsünün yaygınlaşmasından sonra kapatılmıştı.





Forbes dergisine göre H&M’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve en büyük hissedarı Stefan Persson 138 milyar kronluk servetiyle mode sektöründe en zengin 15 kişi içinde 8. sırada. Dünyanın en zengin kişileri sıralamasında ise 71. sırada bulunuyor.



