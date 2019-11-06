'Kriz var' diyene hapis cezası verecek düzenleme kapıda!

Hükümetin yarı resmi yayın organı Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü "Yalancı çobanlar yandı" başlıklı yazısında Türkiye’deki ekonomik duruma ilişkin olumsuz bilgi paylaşan ve eleştiri getirenlere hapis cezası verilmesinin önünü açacak yeni düzenlemelerin yolda olduğunu duyurdu.





Güngör’e göre eleştiride bulunanlara altı aydan iki yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi gündemde.





“Her gün çıkıp ekonomiye, Türk Lirası'na, finansal göstergelere ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgiler sallamaları yanlarına kâr kaldı” diyen Güngör, Türkiye'deki kanunlarda bununla ilgili bir düzenleme tanımının olmadığını belirtti.





“Ulusal ekonominin genel yapısına, Türk Lirası'na, makroekonomik büyüklüklere ve finansal göstergelere ilişkin yalan haber yapsanız da söylenti çıkarsanız da yorum yapsanız da rapor yazsanız da ceza alamıyorsunuz” ifadelerini kullanan Güngör, konuyla ilgili bir düzenleme hazırlığı yapıldığını duyurdu.





Bunun iki yolu olduğunu belirten Güngör, “Ya Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'na bir madde ekleyeceksiniz, ya da Türk Ceza Kanunu'nun 'fiyatları etkileme' başlıklı 237'nci maddesine bir ek yapacaksınız” dedi.





Güngör nasıl bir düzenleme yapılacağına dair de şunları söyledi:





“Bildiğim kadarıyla, ekonominin genel yapısı, milli para, finansal göstergelere ilişkin olarak, bunların fiyat, değer veya seviyeleri üzerinde önemli ölçüde etki doğurabilecek yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, bu suretle menfaat elde edenlerin, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması gündemde... Velhasıl, artık öyle bol keseden sallamak yok beyler!”





ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg’in iki muhabiri hakkında geçen yıl ağustos ayında Türk Lirası'ndaki ani değer kaybından Türk bankalarının nasıl etkilendiğine ilişkin yaptıkları haber nedeniyle iki ila beş yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.