Samanyolu Haber /Gündem / Kriz vergileri yasalaştı: Vatandaşa ne yük getirecek? /22 Kasım 2019 10:17

Kriz vergileri yasalaştı: Vatandaşa ne yük getirecek?

TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam yapılan oylama sonucu birçok yeni vergimiz oldu. Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi uygulamaları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Vergi gecikme cezalarına da indirim uygulanacak. İşte 5 maddede vatandaşın cebine yansıyacak yeni vergiler...

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yeni vergiler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Zenginden daha fazla vergi alınmasının önü açılırken değerli konut vergisi de hayatımıza girdi. Tatile çıkacaklardan artık konaklama vergisi alınacak. Facebook ve Twitter gibi devler Türkiye'de Dijital Hizmet Vergisi alınacak. Yeni vergi düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

1) KONAKLAMA VERGİSİ
Tatile çıkacaklardan artık Konaklama Vergisi alınacak. Konaklama Vergisi geceleme başına 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 1 olarak alınacak. Daha sonra bu oran yüzde 2'ye çıkacak. Konaklama Vergisi'ni vatandaş ödeyecek. Cumhurbaşkanı vergi oranını bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak.


2) DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Değeri 5 milyon TL'nin üzerinde olan konutlara Değerli Konut Vergisi getirildi. İstisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek, ilgilisine de tebliğ edilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşecek. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içinde sonuçlandırılacak, kesinleşen değer aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecek. Değerli Konut Vergisi’ne tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

3) GELİR VERGİSİ ÜST DİLİMİ ARTIRILDI
Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler, yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek. Mevcut tarifenin ilk 4 dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

4) VERGİ CEZALARINDA %50 İNDİRİM

Vergi ziyaı (gecikme vb.) cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek. Uzlaşma halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak.

5) DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7,5 olacak. Dijital Hizmet Vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle hesaplanacak ve bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacak. Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak. Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi hizmetlere ilişkin Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon eurodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf olacak.
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