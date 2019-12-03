Samanyolu Haber /Medya / Kriz vurdu: İki TV kanalı daha şarteli indiriyor /03 Aralık 2019 16:16

Kriz vurdu: İki TV kanalı daha şarteli indiriyor

Son bir ayda dört televizyon kanalı ekonomik kriz gerekçesiyle yayın hayatına son verdi. Ekonomik kriz gerekçesiyle iki TV kanalının daha yayın hayatına son vereceği belirtiliyor

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Medyaradar'ın aktardığı habere göre Cem TV Haber uydudan indirildi, Woman TV ise yayınlarına son verdi.

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın duyurduğu habere göre, CEM TV Haber, Türksat reklam giderlerini ödeyemediği için uydudan indirildi.

Ekim ayında 30 kişiyi işten çıkartan Woman TV'ninse reklam alamadığı için pazar günü yayınlarına son verdiği iddia edildi.

Yarkadaş, konuyla ilgili Woman TV'nin kendisine yaptığı açıklamada "Çeşitli sorumlar yaşadığımız doğru. Ancak finans - kaynak sorununu çözebilmek için bazı görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandığını aktardı.
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