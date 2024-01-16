Kriz yabancıları da vurdu: 2023 yabancılar için ‘tersine göç’ yılı oldu

Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı Aralık ayı itibarıyla 247 bin 62 azalarak 1 milyon 107 bin 32 oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu iki ülkeden özellikle Antalya bölgesine yoğun göç yaşanmıştı. bu iki ülke vatandaşlarının sayısı geçen yıl 19 Ocak'ta 201 bin 533 iken, bu sayı 31 Aralık itibarıyla 137 bin 829 oldu.





İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 31 Aralık 2023 itibarıyla, ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1 milyon 107 bin 32 oldu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yoğun göç alan Antalya'da ikamet izni ile bulunan 63 bin 704 Rus ve Ukraynalı ülkesine döndü.





İkamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancıların illere göre dağılımında ilk sırada 556 bin 578 yabancıya ev sahipliği yapan İstanbul yer aldı. Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısında İstanbul'un ardından Antalya yer aldı. Antalya'da ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 117 bin 52 olarak kayıtlara geçti. En fazla ikamet izni alınan kentlerden Ankara'da 70 bin 98, Bursa'da 51 bin 537, Mersin'de 43 bin 944, İzmir'de 25 bin 576, Muğla'da 20 bin 453 yabancı yaşıyor.









İLK SIRAYA TÜRKMENİSTAN VATANDAŞLARI GEÇTİ

Türkiye'de ikamet izni ile bulunan Türkmenistan vatandaşı sayısı 109 bin 39 olarak kayıtlara geçti. Türkmenistan vatandaşlarının ardından 100 bin 847 Rusya vatandaşı, 91 bin 117 Irak vatandaşı, 79 bin 779 Suriye vatandaşı, 79 bin 505 İran vatandaşı, 67 bin 621 Azerbaycan vatandaşı, 52 bin 65 Özbekistan vatandaşı, 43 bin 6 Kazakistan, 41 bin 978 Afganistan vatandaşı, 36 bin 982 Ukrayna vatandaşı, 405 bin 33 diğer ülke vatandaşları bulunuyor.





EN AZ YABANCI SAYISI TUNCELİ'DE

Yabancıların en az ikamet izni aldığı kent Tunceli oldu. 52 yabancının yaşadığı Tunceli'nin ardından, Muş'ta 83, Bitlis 204, Bayburt'ta 280, Ardahan'da 278 yabancı ikamet izni ile bulunuyor.









RUSLAR VE UKRAYNALILAR ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Pandemi ve Rusya- Ukrayna arasındaki savaş sonrası yoğun göç alan Antalya'da 19 Ocak'tan 31 Aralık'a ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 40 bin 523 azaldı ve 117 bin 52'ye düştü.





Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'ye göç eden bu iki ülke vatandaşlarının sayısı geçen yıl 19 Ocak'ta 201 bin 533 iken, bu sayı 31 Aralık itibarıyla 137 bin 829 oldu.