Samanyolu Haber /Gündem / Kriz yandaşı da vurdu: Albayraklar savunmadan çekildi /23 Ocak 2020 14:05

Kriz yandaşı da vurdu: Albayraklar savunmadan çekildi

Albayraklar Şirketler Grubu yaptığı bir açıklama ile savunma sektöründen çekildiğini açıkladı. 2014 yılında savunma sanayisine yatırım yapan grup, Albayraklar Savunma A.Ş.’yi kurmuştu.

SHABER3.COM

Albayraklar Savunma A.Ş. hisselerini satışa çıkartarak sektörden çekilme kararı aldı.

Albayraklar Holding'e bağlı Albayraklar Savunma firmasının hisseleri yönetim kurulu kararıyla satışa çıkartıldı.

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, “Amerikan üretimi teknolojilere rakip çıktık. Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla ve tamamen öz sermayemiz ile ortaya çıkardığımız Wattozz ürün serimiz uluslararası platformlarda üstün başarı ödüllerine layık görüldü ve Wattozz isminin dünyadaki marka değeri milyonlarca dolara ulaştı” diye konuştu.


‘BAŞKA SEKTÖRLERDEN ALACAKLARIMIZI TAHSİL EDEMEDİK’

Üst üste gelen yüksek adetli siparişleri karşılayamadıklarını anlatan Adnan Albayrak, “Ancak, ürünlerimize çok sayıda ülkeden üst üste gelen yüksek siparişlerin (yaklaşık 750 bin adet silah) seri üretimi için ihtiyacımız olan desteğe bir türlü sahip olamadık.

Faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerdeki ticari alacaklarımızı da tahsil edemememiz sonucunda yeni savunma sanayi projelerimizin Ar-Ge çalışmalarını durdurmak zorunda kaldık. Bu ve bunun gibi nedenlerden ötürü şirketler grubumuzun göz bebeği savunma sanayi firmamızı üzerindeki ürünlerin patent ve marka hakları ile birlikte satışa çıkartma kararı aldığımızı üzülerek beyan ederim.'' diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kriz yandaşı da vurdu: Albayraklar savunmadan çekildi Sonraki Haber >>

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

İsrail'da patlama

İsrail'da patlama

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Şehri deniz köpüğü bastı!

Şehri deniz köpüğü bastı!

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Film sahnesi değil, gerçek!

Film sahnesi değil, gerçek!

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:11:27