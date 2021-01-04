Kriz yerle bir etti

Gayrimenkul satışı yapılan internet sitelerinde satışa çıkarılan turistik tesis ve otel sayısı 2 bine yaklaştı. Yeni yılın ilk iki gününde sadece bir internet sitesinde (sahibinden.com) satışa çıkarılan otel sayısı 86 oldu.





Antalya ile İstanbul satılık ilanı verilen otel sayısında ilk iki sırada yer alırke, Türkiye'nin her yerinde 5 yıldızlısından butik oteline yüzlerce otel satışa çıkarıldı.





Ege Turistik ve İşletmeler Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, sektördeki paniği, “Bu gidişle 2021 yılının sonunu göremem, hiç olmazsa malımın bir kısmını kurtarayım kaygısıyla hareket ediliyor. 'Bankalara kaptırmaktansa ben satayım' deniliyor.” sözleriyle dile getirdi.





"KAZANCIMIZA YILLARCA ORTAK OLAN DEVLET ŞİMDİ ORTADA YOK!"





İşler, en ağır yükü omuzlarında hisseden sektörün acilen özel hibe ve desteklere ihtiyacı olduğunu söyledi.





Yıllarca devletin bu sektörden destek aldığını belirten Mehmet İşler, Sözcü'ye verdiği mülakatta, “Kazancımıza ortak oldu. Sermayeyi arttırdık, ona da ortak oldu. Şimdi ortada bir zarar varken niye ortak olmuyor? Zararı tek başına sektörün omuzlarına yüklüyor.” dedi.