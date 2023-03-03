Samanyolu Haber /Gündem / Krizde ilginç kulis: Akşener 'tek ve tam yetkili' olmakta ısrar etti /03 Mart 2023 18:43

Krizde ilginç kulis: Akşener 'tek ve tam yetkili' olmakta ısrar etti

Adaylık krizinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Parlementer Sisteme geçilene kadar kendisi tek ve tam yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almak istediği iddia edildi.

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Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösterebilmeyi bazı şartlara bağladı. Akşener, Parlementer Sisteme geçilene kadar kendisi tek ve tam yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almak istedi. Bununla da yetinmeyen Akşener’in 6’lı Masa’da oturan CHP hariç diğer partilere birer bakanlık verilmesi, geri kalan bakanlıkların ise İYİ Parti ve CHP arasında paylaştırılması konusunda baskı yaptığı iddia edildi.

Seçimde ise diğer partilerin CHP’nin listesinden seçime girmesini isteyen Akşener, kendilerine liste konusunda dokunulmamasını istedi. Altı aydır bu konularda ısrarcı davranan Akşener’in bu süre zarfında komisyonlara da katılmadığı öğrenilirken, taleplerinin 6’lı Masa’yı oluşturan diğer partiler tarafından kabul görmediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
6’lı Masa'nın dün 5.5 saat süren toplantısının ardından yapılan açıklamada "28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz" denilmişti.

Altı partinin Genel Başkanları'nın imzasıyla da ortak bildiri yayınlanmış, 6 Mart Pazartesi günü nihai açıklama yapılması bildirilmişti. Akşener, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının ele alındığı 6’lı Masa toplantısının ardından, partisinin milletvekilleri ve başkanlık divan üyeleriyle bugün görüştü. Toplantı sonrası “En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır” diyen Akşener masayı dağıttı.
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