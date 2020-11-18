Samanyolu Haber /Ekonomi / Krizdeki Arjantin Varlık Vergisi getirdi /18 Kasım 2020 13:55

Krizdeki Arjantin Varlık Vergisi getirdi

Arjantin hükümeti, Kovid-19'dan etkilenen ailelere yardım programlarına finansman sağlamak amacıyla, 2.5 milyon dolardan fazla servete sahip vatandaşlarından 'servet vergisi' alacak.

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Arjantin Kongresi Alt Meclisi'nde Kovid-19'dan etkilenen ailelere yardım programlarını finanse etmek amacıyla büyük servet sahiplerinden vergi yoluyla yaklaşık 300 milyar peso (3.750 milyar dolar) toplamayı amaçlayan bir tasarı sunuldu. 

Yasa teklifine göre, 2.5 milyon dolardan fazla servete sahip olan yaklaşık 12 bin kişi yüzde 2 oranında sabit vergi ödeyecek. Servet arttıkça vergi oranı da artacak.

Vergiden toplanan para, sağlık ekipmanı satın almak, devlet desteği sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli şirketlere kredi vermek için kullanılacak.

Hükümetin desteklediği tasarının en geç salı günü onaylanması ve Meclis'in kasım ayı bitmeden değerlendirmeye alması bekleniyor. 

Resmi rakamlara göre Arjantin'de 35 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkan Alberto Fernández, salgının da şiddetlendirdiği ekonomik resesyonun ortasında, aralık ayında göreve geldi. Fernández salgından ağır etkilenen aileleri korumak için kamu harcamalarını keskin bir şekilde artırdı.
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