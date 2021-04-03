Samanyolu Haber /Gündem / Krizdeki hükümet vergiye zam yapıyor /03 Nisan 2021 10:07

Krizdeki hükümet vergiye zam yapıyor

AKP hükümeti vergilere zam yaparak vatandaşın cebini boşaltmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Beceriksiz ekonomi politikaları nedeniyle Merkez Bankası'nda milyarlarca dolar heba eden Ak Parti hükümeti vergilere vergi eklemeye devam ediyor. Kurumlar Vergisi, 2021 yılı için yüzde 25 olarak uygulanacak. AK Partili vekiller tarafından TBMM’ye sunulan yasa teklifine göre, halen yüzde 20 olarak uygulanan Kurumlar Vergisi, bu yılki kurum kazançları için 25, gelecek yılki kurum kazançları için de yüzde 23 olacak.

Meclis'te görüşülmesi beklenen yeni yasa teklifinde farklı alanlarda 16 düzenlemeyi içeriyor. Bunlar arasında, lokanta ve kafe çalışanlarına yönelik destek de bulunuyor. Buna göre, yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işyerlerindeki sigortalıların primleri, nisan ve mayıs ayında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Karşılanacak tutar, asgari ücret üzerinden hesaplanacak ve mahsuplaşma yoluyla işverene destek sağlanacak. Yine bu sektörde çalışan, ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteği alamayan çalışanlara nisan ve mayıs dönemlerinde günlük 50 TL, aylık 1500 TL destek ödenecek. Bu sektörde olup nakdi ücret desteği alan çalışanlar için de destek ödemesi brüt bin 431 TL’den bin 500 TL’ye çıkarılacak.
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