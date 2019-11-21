Krizdeki İran, Rusya'dan borç alacak

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, İran Meclisi tarafından şubat ayında onaylanan kredinin kullanıma geçirilmesiyle ilgili yarın Moskova’yı ziyaret edeceğini ve Rus mevkidaşı Aleksandr Novak ile bir araya geleceğini söyledi.





Erdekaniyan, Moskova’dan alınacak kredinin Hürmüzgan eyaletindeki 1.400 megawattlık (MW) elektrik santrali ve demiryolu hatlarının inşasında kullanılacağını kaydetti.





5 MİLYAR DOLAR BORÇ İÇİN YETKİ





İran Meclisi, şubat ayında hükümetin Rusya’dan altyapı yatırımları ve projeler için 5 milyar dolar kredi almasını imkân veren kanunu onaylamıştı.