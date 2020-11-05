Krizdeki Türkiye, Somali'nin borcunu ödeyecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, vatandaşın belini büken ekonomi krize çözüm bulmak yerine ilginç kararlara imza atıyor.
Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ihtiyat hesaplarında biriken paylarından 2,3 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarındaki nakit Somali'nin kuruluşa birikmiş borcunun silinmesi için kullanılacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, 5 Ekim tarihli hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesine 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında karar verildi.