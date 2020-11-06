Samanyolu Haber /Gündem / Krizdeki Türkiye, Somali'ye 3.5 milyon dolar hibe etti /06 Kasım 2020 10:41

Krizdeki Türkiye, Somali'ye 3.5 milyon dolar hibe etti

Türkiye, Somali'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan ve vadesi geçmiş borcunun ödenmesine maddi katkıda bulundu.

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Resmi Gazete'de yayınlanan Milletlerarası Anlaşma'da yer alan bilgilere göre Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunun 3,5 milyon dolarını (yaklaşık 30 milyon lira) ödeme kararı aldı.

IMF bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler inisiyatifinin, Somali’nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime Türkiye, 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR’lik (özel çekme hakkı) hibe desteği verdi.

Resmi Gazete'nin “Milletlerarası Andlaşma” başlığında şu ifadelere yer verildi:

"Somali Federal Cumhuriyeti’nin Uluslararası Para Fonuna Olan Vadesi Geçmiş Borçlarının Silinebilmesi Amacıyla Fonun İhtiyat Hesaplarında Biriken Ülkemiz Payından 2 milyon 372 bin 189 Özel Çekme Hakkı (SDR) Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine Dair 5/10/2020 Tarihli İlişik Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?3176)"

Özel çekme hakkı nedir?

IMF tarafından 1969'da oluşturulan uluslararası bir rezerv para birimi ve aynı adı taşıyan ayrı bir departman tarafından çıkartılıyor.

Special Drawing Rights (SDR), uluslararası likiditeyi artırmak adına IMF tarafından yaratılan özel bir uluslararası rezerv aracı olarak kullanılıyor. Özel Çekme Hakkı, bir hükümetin diğerinin merkez bankasından onun ulusal parasını çekmesine olanak veren bir hak sağlıyor.
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