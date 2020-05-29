Krizden 'en güçlü' çıkan Merkel oldu

euronews tarafından yaptırılan ankette en az destek ise İtalyan hükümetine çıktı. İtalyanların yüzde 56’sı iktidarı başarılı bulurken yüzde 35’i iyi bir sınav veremediğini düşünüyor.







Fransa’da ise iktidara destek yüzde 63’te kaldı. Halkın yüzde 31’i hükümetin Covid-19 ile mücadelesini yeterli bulmadığını bildirdi.





Redfield & Wilton stratejileri tarafından gerçekleştirilen ankete, üç AB ülkesinin her birinden bin 500 kişi katıldı.





Anket Fransız ve İtalyanların da Merkel’in yönetimini beğendiğini gösterdi. Almanların yüzde 60’ı, Fransızların ise yüzde 69’u ekonomiden önce sağlıklarıyla ilgilendiğini bildirdi.





Anket, AB'yi en sert şekilde İtalyanların eleştirdiğini ortaya koydu. Ülkede ankete katılanların yüzde 61'i, Almanya'da yüzde 40’ı, Fransa'da ise yüzde 47’si bloğun süreci iyi yönetemediği yönünde.