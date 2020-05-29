Samanyolu Haber /Dünya / Krizden 'en güçlü' çıkan Merkel oldu /29 Mayıs 2020 10:07

Krizden 'en güçlü' çıkan Merkel oldu

Avrupa’da Almanya, Fransa ve İtalya’yı kapsayan üç ülkedeki araştırmada Covid-19 salgını ile mücadele en güçlü görev onay desteği Alman lider Angela Merkel’e çıktı. Almanya’da halkın yüzde 78’i Başbakan Merkel’in yönetimini “iyi” bulurken sadece yüzde 17’si “yetersiz” cevabını verdi.

SHABER3.COM

euronews tarafından yaptırılan ankette en az destek ise İtalyan hükümetine çıktı. İtalyanların yüzde 56’sı iktidarı başarılı bulurken yüzde 35’i iyi bir sınav veremediğini düşünüyor.

Fransa’da ise iktidara destek yüzde 63’te kaldı. Halkın yüzde 31’i hükümetin Covid-19 ile mücadelesini yeterli bulmadığını bildirdi.

Redfield & Wilton stratejileri tarafından gerçekleştirilen ankete, üç AB ülkesinin her birinden bin 500 kişi katıldı.

Anket Fransız ve İtalyanların da Merkel’in yönetimini beğendiğini gösterdi. Almanların yüzde 60’ı, Fransızların ise yüzde 69’u ekonomiden önce sağlıklarıyla ilgilendiğini bildirdi.

Anket, AB'yi en sert şekilde İtalyanların eleştirdiğini ortaya koydu. Ülkede ankete katılanların yüzde 61'i, Almanya'da yüzde 40’ı, Fransa'da ise yüzde 47’si bloğun süreci iyi yönetemediği yönünde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Krizden 'en güçlü' çıkan Merkel oldu Sonraki Haber >>

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Polis şiddeti bitmiyor!

Polis şiddeti bitmiyor!

TSK konvoyu geçerken patlama!

TSK konvoyu geçerken patlama!

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

İlginç soygun girişimi

İlginç soygun girişimi

Çilekten soğutan video!

Çilekten soğutan video!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:15