Samanyolu Haber /Gündem / Krize çözüm arayan AKP, Azerbaycan ve BAE'nin kapısını çaldı /23 Aralık 2021 16:25

Krize çözüm arayan AKP, Azerbaycan ve BAE'nin kapısını çaldı

Üst düzey bir Türk yetkili, "Azerbaycan ile anlaşma neredeyse tamamlandı. Swap anlaşmaları bu dönemde olumlu katkı sağlayacak (ve) birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor." dedi.

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Türkiye Merkez Bankası ile Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki muadilleri arasında olası bir döviz takas hattının (swap anlaşmasının) güvence altına alınmasına ilişkin görüşmelerin sona erdiği ve yıl sonundan önce bir anlaşmanın muhtemel olduğu bildirildi.

Reuters haberini “konuyla ilgili bilgisi olan” ismini vermediği iki Türk yetkiliye dayandırdı. Haberde Türkiye’nin hızlı bir lira çöküşüne ve enflasyon sarmalına karşı tampon sağlamak ve piyasa müdahaleleri sonrası döviz rezervleri tükenen Merkez Bankasını desteklemek için böyle bir döviz girişine ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Türkiye, Azerbaycan ve BAE Merkez Bankaları konuya ilişkin Reuters’in sorularını cevapsız bıraktı. Reuters’in ismini açıklamadığı üst düzey Türk yetkili, Azerbaycan ile yapılan takas anlaşmasının başlangıçtaki miktarının küçük olabileceğini ancak kademeli olarak artabileceğini belirtti. Söz konusu kişi, ayrıca “BAE ile görüşmeler de ileri bir aşamada… Bunlardan birinin yıl sonundan önce imzalanma olasılığı çok yüksek.” dedi.
 
Geçen ay Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcioğlu, potansiyel bir takas anlaşmasına ilişkin ön görüşmeler için Ankara’da BAE yetkilileriyle bir araya geldi ve işbirliğini geliştirme konusunda taraflar anlaşmaya vardı.

Türkiye Merkez Bankasının Çin, Katar ve Güney Kore ile 23 milyar dolar değerinde takas (swap) anlaşması bulunuyor.

Reuters Türkiye Merkez Bankası rezervlerinin, 2019-2020 yıllarında devlet bankaları aracılığıyla yaklaşık 128 milyar dolar satıldığını bir dizi müdahalenin ardından tükenmeye devam ettiğini kaydetti.
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