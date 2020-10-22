Krize rağmen araç saltanatından vazgeçmek yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 bütçesini dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Bütçe cetvellerinin detaylarından öne çıkan veriler ise şöyle:





- Hükümetin tasarruf söylemine karşın gelecek yıl kamuya yine yüzlerce araç alınacak. Örneğin bu yıl için 22 binek otomobil alması öngörülen Cumhurbaşkanlığı, gelecek yıl 30 otomobil daha alacak. Ayrıca 5 minibüs, 5 pick-up, 5 panel, 2 de otobüs alınacak. TBMM de, 8 binek otomobil ve 2 otobüs alacak. Otomobillerde araç başına bedel en fazla 215 bin lira olacak.





- Milli Savunma Bakanlığı 5 binek, İçişleri kaymakamlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 binek, Dışişleri dış temsilcilik hizmetlerinde kullanılmak üzere 4’ü arazi binek 7, Kültür ve Turizm 3 binek (finansmanı hibe), Çevre ve Şehircilik 1 binek otomobil (finansmanı hibe) alacak. Ticaret Bakanlığı da 30 binek otomobil alabilecek.





‘TRAFİK’TEN 6 MİLYAR

- Gelecek yıl vergilerden yüzde 16.4 artışla 1 trilyon 58 milyar lira gelir bekleniyor. Örneğin tütün mamüllerinden yüzde 6.6 artışla 65.5 milyar lira, şans oyunlarından yüzde 28.6 artışla 4.1 milyar lira gelir bekleniyor. Uygulamaya yeni giren Değerli Konut Vergisi’nden 350 milyon lira gelir hedefleniyor.





- Para cezalarından beklenen gelir yüzde 10.6 artışla 19.2 milyar lira. Bu kapsamda trafik cezalarından beklenen gelir ise 6 milyar lirayı aşıyor.





- Yine gelecek yıl harçlardan yüzde 13.1 artışla 35.1 milyar lira, taşınmaz satışından yüzde 8.5 artışla 3.1 milyar lira gelir bekleniyor.





Oktay, SGK’ye yapılan transferlerin gelecek yıl yüzde 18.7 artarak 259.7 milyar liraya yükseltildiğini bildirdi.



