Krizi 2001'e bağlayan Erdoğan'a alaycı cevap: 'Sebebi 1970 petrol krizidir de diyebilirdin'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2001 krizine ilişkin sözlerine, “Bugün yaşananların, senin ekonomist olduğun sanrılarınla hiçbir ilgisi yok. Sana ve şürekana Allah akıl fikir versin; ülke yönetiyorsunuz sizler!” ifadeleriyle karşılık verdi.







‘ALLAH AKIL FİKİR VERSİN’





CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şöyle dedi:





Erdoğan “2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz” demişsin. Mütevazilik yapmışsın. “Bugün yaşadıklarımızın sebebi 1970 petrol krizidir” de diyebilirdin. Hatta “O dönem aman petrol canım petrol çağrımıza uyulsaydı, bugün bunların hiçbiri yaşanmazdı” da diyebilirdin.





Bugün yaşananların, senin ekonomist olduğun sanrılarınla hiçbir ilgisi yok. Sana ve şürekana Allah akıl fikir versin; ülke yönetiyorsunuz sizler!





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?





Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı’nda şöyle konuşmuştu:





“Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler sebebiyle Türkiye, demokrasi ve ekonomide çok ağır yaralar aldı, bedeller ödedi. Merhum Özal’ın başlattığı açılım seferberliği ise tam ritmini bulacakken koalisyonların sembolü olduğu siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle maalesef o da yarım kaldı.





Türkiye, ekonomide üretim ve sanayileşme alanında içine hapsedildiği cendereyi onca gayretine rağmen kırmayı bir türlü başaramadı. 28 Şubat müdahalesi ve ardından gelen 2001 krizinin toplum hayatında ve ekonomide yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik.”