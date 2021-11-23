Samanyolu Haber /Gündem / Krizi durduramayan MB'den açıklama: Vatandaşlarımız dikkat etsin! /23 Kasım 2021 18:21

Krizi durduramayan MB'den açıklama: Vatandaşlarımız dikkat etsin!

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kritik görüşmesinin ardından Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Açıklamada piyasada gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumları olduğunu ileri süren MB şiretlerin ve vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün yaşanan kur artışına ilişkin bir basın bildrisi yayınladı. “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir.” denilen açıklamada, “Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.
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