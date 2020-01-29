Krizi herkes hissediyor: İşsizlik maaşı başvurusu rekor kırdı

2019 yılında işsizlik maaşına başvuruda önceki yıla göre 300 bin kişilik artış yaşandı.





Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine göre, 2019 yılında 1 milyon 961 bin 614 kişi işsizlik maaşı almak için işsizlik sigortasına başvurdu.





İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2019 yılı verilerine göre son yılların en yüksek işsizlik ödeneği başvurusu yapıldı.





Bunlardan 1 milyon 32 bin 776 kişiye işsizlik sigortası ödemesi yapıldı. Aralık ayı sonu itibariyle ödeme yapılan kişi sayısı 595 bin 783 kişi olarak kayda geçti.