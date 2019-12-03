Samanyolu Haber /Ekonomi / Krizi reeldir, görmeniz için neye bakmamız lazım! /03 Aralık 2019 12:27

Krizi reeldir, görmeniz için neye bakmamız lazım!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak masa başında tanzim edilen rakamlardan hareketle "Ekonomik kriz bitti." sözlerini Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci gerçekçi bulmadı.

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Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, işsizlik sebebiyle intihar vakaları artmasına rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kriz yokmuş gibi beyanda bulunmasını "irrasyonel" diye niteledi 

Kahveci bugün yayımlanan makalesinde, “Yıllarca oluk oluk akan yabancı sermaye döneminde yollarımız ithal arabalarla dolarken, ekonomiyi de bu araba sayısı ile değerlendirdik. Kimse gerçek verilere bakmadı; kimse aslında gelişmediğimizi, tersine şiştiğimizi kabullenmedi." tespitinde bulundu.

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Kriz artık reeldir ve reel bakış gerektiriyor. Reel bakışın da en sert göstergesi evlerden çıkan cansız bedenler değil midir?" dedi.
 
Kahveci, "Bugün eskiye atıf yapan (Hazine Bakanı) Bakan Berat Albayrak eskinin daha sert şişmelerinden bir örnek tablo hazırlıyor. Negatif faizle dağıtılan kamu bankası kredileri ile adeta borçlanın ve tüketin deniliyor.” dedi.

İNSANLAR EVLERİNDE EKMEK HESABI YAPARKEN...

Hükümete empati ve samimiyet tavsiyesinde bulunan Kahveci, "İnsanlar evlerinde ekmek, yemek hesabı yaparken kamunun daha dikkatli olması ve tevazu göstermesi gerekmiyor mu?” sorusunu yöneltti. 

Kahveci, “Kısaca söylemek istediğim şudur: Krizi artık finansal göstergelere bakarak kimse değerlendirmesin. Bu ta geçen yıl ağustos ayında kur zirve yapınca yazdım. Kriz artık reeldir ve reel bakış gerektiriyor. Reel bakışın da en sert göstergesi evlerden çıkan cansız bedenler değil midir? Daha neye bakmalıyız?” değerlendirmesinde bulundu.
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