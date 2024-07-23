Ege'yi ısıtacak iddia Yunan basınında: Beş Türk savaş gemisi Yunan karasularında!

Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye’nin Girit ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı projesinin denizaltı kabloları üzerinde yapılan araştırmalara karşı beş savaş gemisi konuşlandırdığını duyurdu.



Gazeteye göre, Türk savaş gemileri, Kasos ve Karpathos adaları arasındaki kıyı bölgesinin hemen dışında bulunan bir bölgeye son 24 saat içinde konuşlandırıldı.



Kathimerini'nin haberine göre, Türkiye bu hareketi, "Türk kıta sahanlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle yapıyor. Türkiye'nin bu adımı, bölgedeki gerilimi artıran bir hamle olarak değerlendiriliyor. İtalyan bandıralı Ievoli Relume isimli gemi, Girit ile Güney Kıbrıs arasında denizaltı kablosu döşenmesi için araştırmalar yapıyordu.



Kathimerini, Türk savaş gemilerinin konumunun Yunan karasularının hemen dışında olduğunu belirterek, bu durumun haberdeki gerginlik tırmandırma iddialarını doğrulamadığını gösterdi.



ERDOĞAN: GEREKİRSE DENİZ ÜSSÜ KURARIZ

Haberin arka planında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlamalarındaki konuşması bulunuyor. Erdoğan, adada yaptığı konuşmada, Ankara'nın iki devletli bir çözüm dışında herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, “Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var” şeklinde sert bir söylemde bulundu.



YUNAN BAKANLARDAN SERT AÇIKLAMALAR

Bu gelişmelerin ardından, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundular. Dendias, Kıbrıslı Türkleri ve Türk Ordusu’nu hedef alarak gerilimi artıran açıklamalarda bulunurken, Georgiadis, Türkiye'nin havacılık teknolojileri ve askeri yetenekleri hakkında alaycı ifadelerde bulundu.



Georgiadis, “Yunanistan güçlü ittifaklara sahip, Türkiye ise sorun yaratan bir ülke. F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'da olabiliriz" şeklinde konuştu ve Türkiye’nin askeri kapasitesini küçümseyerek tehdit etti.



Yunan bakanların açıklamaları, Türkiye tarafından sert bir şekilde karşılık buldu. Türkiye’nin bu açıklamalara verdiği tepkiler, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesini daha da artırmış durumda.