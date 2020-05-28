Samanyolu Haber /Ekonomi / Krizin faturası çalışanlara... /28 Mayıs 2020 21:32

Krizin faturası çalışanlara...

Koronavirüs salgınında 100 milyonlarca kişi işini kaybetti. Boeing, Air Canada, Nissan, Chevron derken Fransız otomotiv üreticisi Renault da işçi çıkaracak.

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Fransız otomobil devi Renault, önümüzdeki günlerde 10 bin 400'ü dünya genelinde, 4 bin 600'ü Fransa'da olmak üzere 15 bin kişiyi işten çıkaracak.

AFP'nin haberine göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen şirket 15 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Renault'nun ciddi mali sıkıntılar yaşadığını ve otomotiv devinin acil yardım almaması halinde batabileceğini söylemişti.

5 MİLYAR EURO YARDIM ALAMAZSA İFLAS EDECEK

Le Maire, Europe 1 radyosuna Renault hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. 

Ekonomi Bakanı, Flins bölgesindeki Renault tesisinin kapatılamayacağını ve şirketin işi mümkün olduğunca ayakta tutmaya çalışması gerektiğini dile getirmişti.

Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar euro mali destek talebinde bulunduğu ancak otomotiv devinin bu başvurusunun henüz onaylanmadığı belirtilmişti.
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