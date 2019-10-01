Krizin fotoğrafı

Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri ile şehirdeki bazı başka mahkemeler ağustos ayında yeni binasına taşındı.







Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Adalet Bakanlığı’nın onayını alarak Bursa’daki icra müdürlüklerinin, Bölge Adliye Mahkemesi’nden boşalan binaya taşınması talimatını verdi.



İcra memurları adliyedeki binlerce dosyayı toplayarak çuvallara koydu.



Taşınma talimatı icra müdürlüklerine ulaşınca icra memurları adliyedeki binlerce dosyayı toplayarak çuvallara koydu.





Taşınma işlemi ise 27 Eylül’de başladı. Hafta sonu boyunca hazırlık sürerken, prefabrik inşa edilen binanın tonlarca ağırlıktaki 25 bin icra dosyasını kaldıramayacağı anlaşıldı.





Daha önce o binada iş yükü icra müdürlüklerine göre oldukça hafif olan bölge adliye mahkemeleri görev yapıyordu. Personel, demirbaş ve dosya yükü icra müdürlüklerine göre çok daha azdı.







TAŞIYICI KOLONLAR ZARAR GÖRDÜ





İcra dosyaları gelince bina çökme riskiyle karşı karşıya kaldı. Henüz 3 icra müdürlüğünün dosyaları yeni binasına taşınmışken binanın taşıyıcı kolonları zarar gördü.

Independent Türkçe'nin haberine göre diğer dosyaların binaya getirilmesi durumunda prefabrik olarak inşa edilen binanın çökeceği düşünülerek taşınma işlemine son verildi.







Taşınma durdurulunca çuvallara konulan binlerce dosya hem eski binada hem de yeni binada ortada kaldı.





TAM BİR KAOS: ARANAN İCRA DOSYALARI BULUNAMIYOR





Bursa Adliyesi’nden bir memur, adliyedeki icra müdürlüklerinin şu anda tam anlamıyla hizmet veremediğini, aranan dosyaların ise çuvalların içinden zaten bulunamadığını söyledi.





Bir diğer iddia ise taşınma talimatının herhangi bir uzman raporunu alınmadan verildiği yönünde.





Uzman incelemesi yapılması durumunda yapının icra müdürlüklerinin çalışması için uygun olmadığı sonucunun çıkacağı öne sürüldü.





20 MİLYON İCRA DOSYASI VAR





2002 yılında 8 milyon olan icra ve iflas dosyaları, 2018 yılı sonu itibarıyla 20 milyonu aştı. Sadece İstanbul'da 1,5 milyona yakın icra takibi bulunuyor.





2016 yılında görülmekte olan icra iflas davası sayısı 14 milyon 865 bin iken, bu sayı 2018 sonunda 20 milyonu aştı.





Nüfusuna oranla Türkiye'nin icra rekoru Çorum'da. Şehirde 399 bin kişinin icralık olduğu belirlendi.

