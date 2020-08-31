Samanyolu Haber /Ekonomi / Krizin öteki yüzü! /31 Ağustos 2020 14:59

Krizin öteki yüzü!

Haciz ve icra sayısında patlama var; 75 dakikada tapulara tam 5 bin 300 adet haciz işlemi yapıldı!

SHABER3.COM

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Türkiye'de haciz ve icra sayısında patlama olduğunu belirtti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı ile yaptığı mülakattan bazı sayıları paylaşan Uğuroğlu, mesainin başladığı 08:30'dan 09:45'e kadar geçen 75 dakikada Türkiye'deki tapulara 5 bin 300 adet haciz işlemi yapıldığını belirtti. 

Uğuroğlu bugün yayımlanan makalede, ''İşte ekonomik kriz denilen facianın çok acı tablosu budur.'' tespitinde bulundu. Aynı sürede 1.224 ipotek işlemi yapıldığını ve toplam işlem sayısının yüzde 50'sinin haciz işlemi olduğunu belirtti.

İCRA DOSYASI SAYISI 3 KAT ARTTI

Uğuroğlu, Türkiye'de icra ve iflas dosyalarının 12 yılda 3 kat arttığını gösteren Adalet Bakanlığı'na ait resmi verileri de paylaştı. 

30 Ağustos 2020 itibarıyla toplam icra (esas) ve iflas dosyaları sayısı 22 milyon 827 bin 561. Bu sayı 2008 yılı aralık ayında sadece yaklaşık 8 milyon civarında idi.

Uğurluoulu, "12 yılda yaklaşık 3 kat artan icra ve iflas dosyaları Türkiye'deki ekonomik krizin net fotoğrafıdır." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Krizin öteki yüzü! Sonraki Haber >>

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

Bir su kemeri göçtü

Bir su kemeri göçtü

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:45:25