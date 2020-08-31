Krizin öteki yüzü!

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Türkiye'de haciz ve icra sayısında patlama olduğunu belirtti.





Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı ile yaptığı mülakattan bazı sayıları paylaşan Uğuroğlu, mesainin başladığı 08:30'dan 09:45'e kadar geçen 75 dakikada Türkiye'deki tapulara 5 bin 300 adet haciz işlemi yapıldığını belirtti.







Uğuroğlu bugün yayımlanan makalede, ''İşte ekonomik kriz denilen facianın çok acı tablosu budur.'' tespitinde bulundu. Aynı sürede 1.224 ipotek işlemi yapıldığını ve toplam işlem sayısının yüzde 50'sinin haciz işlemi olduğunu belirtti.





İCRA DOSYASI SAYISI 3 KAT ARTTI





Uğuroğlu, Türkiye'de icra ve iflas dosyalarının 12 yılda 3 kat arttığını gösteren Adalet Bakanlığı'na ait resmi verileri de paylaştı.





30 Ağustos 2020 itibarıyla toplam icra (esas) ve iflas dosyaları sayısı 22 milyon 827 bin 561. Bu sayı 2008 yılı aralık ayında sadece yaklaşık 8 milyon civarında idi.





Uğurluoulu, "12 yılda yaklaşık 3 kat artan icra ve iflas dosyaları Türkiye'deki ekonomik krizin net fotoğrafıdır." ifadelerini kullandı.