Krizin son adresi futbol: Siyasetin gölgesinde TFF seçimleri

Yardımcı, adaylıktan çekildiğini şu sözlerle açıkladı: "Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim."





Milletvekilleri ve valilerin kulüpleri aradığını öne süren Seten, "Ankara'dan işaret edilen kişi Mehmet Büyükekşi" ifadelerini kullandı.





Bunun üzerine Bakan Osman Aşkın Bak, Candaş Tolga Işık'a, "Bu süreçte ne kimseyi aradım ne de konuştum. Özellikle TFF seçimiyle herhangi bir aday lehinde ya da aleyhinde bir diyaloğa girmemeye özen gösterdim. İddialar gerçek değil. Sizin ve kamuoyunun bilmesini isterim" açıklamasını yaptı.





Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Yardımcı, 14 Temmuz tarihinde Berlin'e gidecek ve UEFA yetkililerine yaşananları anlatacak.





BirGün'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulu öncesi kriz yaşandı.TFF Başkan adaylığı için UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi ve Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başvuruda bulundu.Seçim için geri sayım sürerken UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, sert sözlerle adaylıktan çekildiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yardımcı, "En büyük hedefim ve hayalim, Türk futbolunda ve UEFA'da elde ettiğim birikimi ülkemize kazandırmak ve Türk futbolunun hak ettiği marka değerini elde etmesini sağlamak olduğu halde; sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım" ifadelerini kullandı.Yardımcı, şunları söyledi: "TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlakıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır."343 Digital platformunun yöneticisi İbrahim Seten, TFF seçimleri ile ilgili dikkati çeken iddialarda bulundu.Seçimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Servet Yardımcı'ya telefon açıp adaylıktan çekilmesini istediği iddia edildi.Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Spor Bakanı'nın, Servet Yardımcı'ya telefon açıp adaylıktan çekilmesini istediği iddiasını sormak için sabahtan beri Servet Bey'i arıyordum. Açıklama geldi. Tam da Türk futbolunun içinde bulunduğu rezil hale yakışan bir TFF seçimi oluyor! "Ne kadar rezil olursak o kadar iyi..." paylaşımını yaptı.Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesi ile başlayan krize UEFA da dahil oldu.Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, UEFA'nın Servet Yardımcı'yı aradığını ve TFF seçimlerinden çekilmesi ile istifa nedenini sorduğunu yazdı.Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermediği iddia edildi.