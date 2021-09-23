Samanyolu Haber /Politika / "Krizlerin ortağı sayın Bahçeli’ye sesleniyorum" /23 Eylül 2021 21:51

"Krizlerin ortağı sayın Bahçeli’ye sesleniyorum"

Sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu ülkeyi sizin ayrıştırıcı dilinize ve zihniyetinize terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kürt sorunu tartışmalarına ilişkin açıklamasına, "Bu ülkeyi sizin ayrıştırıcı dilinize ve zihniyetinize terk etmeyeceğiz" karşılığını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklamasına ilişkin, "Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. Kılıçdaroğlu’nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. 

Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada ise, "HDP’yi meşru görmek, meşruiyet kavramına vurulmuş paslı zincirdir. CHP Genel Başkanı tarihi bir yanlışın içindedir." dedi. 

Babacan'dan tepki 

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Krizlerin ortağı sayın Bahçeli’ye sesleniyorum: Bu ülkeyi sizin ayrıştırıcı dilinize ve zihniyetinize terk etmeyeceğiz."



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Krizlerin ortağı sayın Bahçeli’ye sesleniyorum" Sonraki Haber >>

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:38:44