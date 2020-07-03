Kronik böbrek hastası öğretmen Tedavi edilmezse böbreklerini kaybedebilir!

15 Temmuz sonrası cezaevlerinde kötü şartlar özellikle kronik rahatsızlığı olan hasta tutukluları olumsuz etkiliyor ve onları ölüm riski ile karşı karşıya bırakıyor.







Bunlardan biri olan öğretmen Fırat Mercan 8 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu. Knonik böbrek rahatsızlığı olan Mercan 5 ay boyunca yer yokluğundan dolayı koğuşta yerde yattı.





Hastalığı iyice artan Mercan tedavi edilmezse böbreklerini kaybedebilir.





Bu durumu sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla duyuran eşi Zeynep Mercan yardım istedi ve şunları söyledi:





“Ben Zeynep Mercan, eşim Fırat Mercan Öğretmen, 8 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu.Eşim kronik böbrek hastası. 5 ay boyunca cezaevinde yerde yattı ve rahatsızlığı iyice arttı. Eşim tedavi olmazsa böbreklerini kaybedebilir hayati tehlikesi var.”







