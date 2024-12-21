KRT binasına saldırı: Zorla girdi 'üzerimde el bombası' var dedi

KANAL BİNASINA ZORLA GİRİŞ YAPTI
KRT ekranlarında konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "KRT TV ve Yönetim Kuruluna saldırı gerçekleştirildi. Üzerinden el bombası olduğunu iddia eden şahıs kanal binasına zorla giriş yaptı. Şahıs emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet mensupları kısa sürede saldırganı etkisiz hale getirdi" denildi.
GÖZALTI SÜRÜYOR, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şahsın gözaltında olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.