Samanyolu Haber /Gündem / KRT binasına saldırı: Zorla girdi 'üzerimde el bombası' var dedi /21 Aralık 2024 23:10

KRT binasına saldırı: Zorla girdi 'üzerimde el bombası' var dedi

Üzerinde el bombası olduğunu iddia eden bir şahıs akşam saatlerinde KRT TV binasına zorla girdi. KRT TV’de kısa süreli paniğe sebep olan olayda şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Akşam saatlerinde üzerinde el bombası olduğunu iddia eden bir şahıs KRT TV binasına zorla giriş yaptı. Olayın emniyet güçlerine haber verilmesiyle şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KANAL BİNASINA ZORLA GİRİŞ YAPTI

KRT ekranlarında konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "KRT TV ve Yönetim Kuruluna saldırı gerçekleştirildi. Üzerinden el bombası olduğunu iddia eden şahıs kanal binasına zorla giriş yaptı. Şahıs emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet mensupları kısa sürede saldırganı etkisiz hale getirdi" denildi.

GÖZALTI SÜRÜYOR, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahsın gözaltında olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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