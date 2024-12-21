KRT binasına saldırı: Zorla girdi 'üzerimde el bombası' var dedi





KANAL BİNASINA ZORLA GİRİŞ YAPTI

Akşam saatlerinde üzerinde el bombası olduğunu iddia eden bir şahıs KRT TV binasına zorla giriş yaptı. Olayın emniyet güçlerine haber verilmesiyle şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.KRT ekranlarında konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "KRT TV ve Yönetim Kuruluna saldırı gerçekleştirildi. Üzerinden el bombası olduğunu iddia eden şahıs kanal binasına zorla giriş yaptı. Şahıs emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet mensupları kısa sürede saldırganı etkisiz hale getirdi" denildi.Şahsın gözaltında olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.