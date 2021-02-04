Samanyolu Haber /Gündem / KRT TV programcısı Osman Güdü'ye saldırı /04 Şubat 2021 23:35

KRT TV programcısı Osman Güdü'ye saldırı

KRT TV programcılarından Osman Güdü'nün ofisi önünde saldırıya uğradığı ve sonrasında kafasına 9 dikiş atıldığı belirtildi.

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KRT TV'de 'Kent ve Yaşam' programını hazırlayıp sunan Osman Güdü'nün Kartal'daki ofisinin önünde saldırıya uğradığı ardından hastaneye kaldırılarak kafasına 9 dikiş atıldığı öne sürüldü. 

KRT TV'de 'Kent ve Yaşam' programını hazırlayıp sunan Osman Güdü akşam 19:50 sularında Kartal'daki ofisinden çıkıp aracına bindi, kontağı çalıştırdı, elindeki kitapları arka koltuğu koyacakken saldırıya uğradı. Saldırganın Güdü'nün kafasına sert bir cisim ile defalarca vurduğu, bir taraftan da küfürler savurduğu öğrenildi.

KRT'de yer alan habere göre, çevredekilerin olay yerine gelmesi ile saldırgan kaçtı. Güdü, Okan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonucu Güdü'nün kafasının iki bölgesinde yarıklar oluştu ve yaralanan iki bölgeden birine 4 diğerine 5 dikiş atıldı. Güdü'nün kafa tasına aldığı darbeler nedeniyle tomografisi çekildi. Doktorlardan alınan bilgiye göre Güdü'nün sağlık durumu iyi, ancak bu geceyi kafa tasına aldığı darbeler nedeniyle hastanede müşahede altında geçirecek.

Güdü aracının Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nin önünde olduğunu, her tarafta kameraların bulunduğunu belirterek yarın Kartal Karakolu'na giderek şikâyetçi olacağını, henüz polisin gelmediğini söyledi.

Olayla ilgi ilk arayanın KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut olduğunu söyleyen Güdü, Mimarlar Odası'ndan da dayanışma mesajı aldığını söyledi.
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