Samanyolu Haber /Medya / KRT TV'nin devredilmesiyle ilgili yeni gelişme /29 Ocak 2021 00:23

KRT TV'nin devredilmesiyle ilgili yeni gelişme

KRT TV'nin, geçtiğimiz günlerde kapanan Olay TV'nin ortaklarından Hüseyin Köksal'a devredilmesi konusundaki anlaşmanın şimdilik uygulamaya konulmayacağı belirtildi.

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T24'te yer alan habere göre Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu Olay TV’nin İstanbul merkezli haber kanalı olarak 26 günlük yayından sonra kapatılmasının ardından iş insanı Hüseyin Köksal’ın KRT televizyonunu satın alma görüşmelerinin olumlu sonuçlanmadığı öğrenildi.

Görüşmelerde kanalın satışında istenen fiyatın yüksek bulunduğu iddiası görüşmelerden olumlu sonuç çıkmamasının nedeni olarak konuşulurken, Olay TV benzeri bir sürecin yaşanması ihtimalinin de satışın gerçekleşmemesinde etkili olduğu da belirtiliyor.

Muhalefetin sesini duyurabileceği yayın organı sayısının sınırlı olması gerekçesiyle yeni etkin bir kanalın hedef olacağı değerlendirmesi de görüşmelerin olumlu sonuçlanmamasının da bir nedeni olarak yorumlanıyor.

Söz konusu kaygıların görüşmeleri belirlediği ancak açık kapının da bırakıldığı öğrenildi.

Çalışanlara da şu ana kadar resmî bir açıklamanın yapılmadığı belirtildi.
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