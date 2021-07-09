Samanyolu Haber /Dünya / Küba aşısı için acil kullanım onayı çıktı /09 Temmuz 2021 23:36

Küba aşısı için acil kullanım onayı çıktı

Koronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları dünya genelinde devam ederken, bir aşı haberi de Küba'dan geldi

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre Küba'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Abdala aşısı ülkenin sağlık otoritesi CECMED'den acil kullanım onayını aldı.

Küba'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Abdala aşısı, ülkenin sağlık otoritesi CECMED'den acil kullanım onayını aldı.

Sosyalist ülkede geliştirilen 5 koronavirüs aşısından biri olan Abdala'nın 3. dozdan sonraki etkinliği yüzde 92,28 olarak açıklanmıştı.

Küba'nın geliştirdiği iki dozluk Soberana 2 aşısının da yakında CECMED'den acil kullanım onayı alması bekleniyor.

İki aşı da daha sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün onayına sunulacak.
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