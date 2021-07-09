Küba aşısı için acil kullanım onayı çıktı





Küba'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Abdala aşısı, ülkenin sağlık otoritesi CECMED'den acil kullanım onayını aldı.





Sosyalist ülkede geliştirilen 5 koronavirüs aşısından biri olan Abdala'nın 3. dozdan sonraki etkinliği yüzde 92,28 olarak açıklanmıştı.





Küba'nın geliştirdiği iki dozluk Soberana 2 aşısının da yakında CECMED'den acil kullanım onayı alması bekleniyor.





İki aşı da daha sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün onayına sunulacak.