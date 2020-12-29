Samanyolu Haber /Dünya / Küba'da bir dönem sona eriyor /29 Aralık 2020 22:36

Küba'da bir dönem sona eriyor

Küba'da yaklaşık otuz yıldır uygulanan ikili kur sisteminin sona ereceği ve dolar karşısında 24 seviyesinde sabit kur uygulamasına geçileceği belirtiliyor.

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Küba yeni yıldan itibaren ikili kur sistemini kaldırarak tek para birimine geçiyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 10 Aralık'taki televizyon konuşmasında Ocak ayından itibaren dolar karşısında 24 seviyesinde sabit kur uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

Küba'da yaklaşık otuz yıldır, Küba pesosu (CUP) ve konvertibl Küba Pesosu(CUC ) olmak üzere iki resmi para birimi kullanılıyordu. Ülkede, Ocak ayından sonra sadece CUP geçerli olacak ve dolar karşısında 24 peso olan sabit kur uygulaması başlayacak.

Uzun zamandır ABD tarafından ambargo altında olan Küba ekonomisi, pandemi başladığından beri turizm gelirindeki düşüş sebebiyle zarara uğradı.

Ülkedeki para birimlerinin birleştirilmesi, bazı fiyatların ve sübvansiyonların değiştirilmesini içerecek olan daha geniş bir reform paketinin bir parçası olarak görülüyor.

Birleşmiş Milletler Latin Amerika Ülkeleri Ekonomik Komisyonu'na göre Küba ekonomisinin bu yıl yüzde 8 küçüleceği öngörülüyor.
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