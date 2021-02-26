Samanyolu Haber /Dünya / Küba'da aşı üretimi hamlesi /26 Şubat 2021 00:02

Küba'da aşı üretimi hamlesi

Koronavirüs aşısı konusunda çalışmaların yürütüldüğü ülkelerden birisi olan Küba'da iki aşı adayı projede sona yaklaşıldığı ifade ediliyor.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Küba ileri çalışma aşamalarındaki koronavirüs aşı adaylarından Abdala'nın seri üretimine başladı.

Abdala (CIGB-66) adlı koronavirüs aşı adayının seri üretimine başlanıldı. Abdala ileri düzey çalışma aşamalarında dört Kübalı aşı adayından biri.

Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (CIGB) ile Laboratorios AICA birlikteliğinde üretilen aşı adayı Abdala'nın Faz III evresini tamamladıktan sonra ülke nüfusunun aşılanmasında kullanılması bekleniyor.

Kübalı bilim insanları Soberana 2 adlı koronavirüs aşısının da seri üretiminin başlamasıyla 100 milyon doz seviyesinde üretilmesini planladıklarını söylemişlerdi.

Aşı adayının seri üretiminin başlaması BioCubaFarma'nun Twitter hesabından duyuruldu.

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