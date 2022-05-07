Küba'da korkunç patlama: En az 22 ölü

Yetkililer, en az 22 kişinin ölümüne 50'den fazla kişininse yaralanmasına sebep olan patlama sonrası, hâlâ enkaz altında insanların olduğunu belirtti. Arama kurtarma köpeklerinin olay yerine gönderildiği aktarıldı.







İlk belirlemelere göre, cuma günü başkentteki 5 yıldızlı Saratoga Otel'de yaşanan patlamanın nedeni gaz sızıntısı olarak açıklandı.Yaralıların bir kısmının tedavi altına alındığı hastaneden, aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 11 kişinin durumunun kritik olduğu açıklaması yapıldı.Otel yetkilileri, patlama öncesi otelin tadilat nedeniyle turistlere kapalı olduğunu ve içerisinde 10 Mayıs'taki açılışa hazırlanan işçilerin bulunduğunu belirtti.Küba cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre patlamaya gaz sızıntısı neden oldu." ifadeleri kullanıldı.Olay yerini ziyaret eden Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise "Bu ne bir bomba ne de saldırıydı, üzücü bir kaza yaşandı." şeklinde konuştu.Diaz-Canel otel çevresinde zarar gören binalardaki ailelerin güvenli yerlere tahliye edildiğini açıkladı. Hasar gören bir ilköğretim okulundaki öğrencilerin başka okullara aktarılacağı ifade edildi.