Samanyolu Haber /Dünya / Küba'daki patlamada can kaybı sayısı 30'u geçti /08 Mayıs 2022 22:16

Küba'daki patlamada can kaybı sayısı 30'u geçti

Küba'da Havana'daki bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Küba'nın başkenti Havana'da, 6 Mayıs'ta bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u geçti.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Havana'daki otelde meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 6 kişi daha artarak 32'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 15'i çocuk, 80 olduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, tedavileri hastane devam eden 10 kişinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde patlama sonucunda halen 19 kişinin kayıp olduğu, ölenler arasında biri hamile 4 çocuğun bulunduğu öne sürülüyor.


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