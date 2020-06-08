Samanyolu Haber /Dünya / Küba'dan Koronavirüs açıklaması: Kontrol altına alındı /08 Haziran 2020 22:32

Küba'dan Koronavirüs açıklaması: Kontrol altına alındı

Koronavirüs'e karşı başarı kazanan ülkelerden birisi de Küba oldu. Yapılan açıklamada ülkedeki salgının kontrol altına alındığı ifade edildi.

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Son sekiz günde koronavirüs kaynaklı can kaybının yaşanmadığı Küba, salgını kontrol altına aldığını duyurdu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, koronavirüs salgınının artık ‘kontrol altında’ olduğunu açıkladı. Bu duyuruyla birlikte, karantina tedbirlerinin önümüzdeki haftadan itibaren kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.

Sputnik'in haberine göre, 28 Mayıs’tan bu yana yeni vakalardaki artışa dikkat çeken Diaz-Canel, “Bu hafta, önceki haftalarla karşılaştırıldığı zaman, aktif vaka sayısının ve günlük vaka sayısının arttığı bir haftaydı, bu salgının son kısmındayız. Kalan vakaları nasıl ortadan kaldıracağımıza odaklanmaya devam etmeliyiz, özellikle de herhangi bir kurumun yetersizlik veya zayıf işleyişiyle ilişkili olanları ve toparlanmayı tetikleyebilecek olaylara yol açacak olanları” dedi.

Diaz-Canel, “Her koşulda, önümüzdeki hafta bu aşamaya nasıl yaklaşacağımız ve ne zaman yapabileceğimiz konusunda halkı bilgilendireceğiz” diye konuştu.
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