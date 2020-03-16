Samanyolu Haber /Dünya / Küba'dan koronavirüs tedavisi için umut olan açıklama /16 Mart 2020 22:36

Küba'dan koronavirüs tedavisi için umut olan açıklama

Küba'da ilaç endüstrisinden koronavirüsle mücadele konusunda azda olsa yüz güldüre bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Küba'da ilaç endüstrisi, koronavirüs tedavisinde kullanılacak 22 ilacın üretilmesi konusunda garanti verdi. Bu ilaçlar arasında, koronavirüsle mücadele konusunda etkili olduğu görülen 'Interferon Alpha 2B' de bulunuyor.

Küba’da ilaç üreticisi BioCubaFarma, daha önceki SARS ve MERS salgınlarında etkisini gösteren Interferon Alpha 2B dahil olmak üzere koronavirüsle savaşacak 22 ilacın üretimi konusunda garanti verdi. Telesur’un aktardığına göre BioCubaFarma yöneticisi Eduardo Martinez Diaz, “Şu anda birçok ülkeden talepler alıyoruz ve yeterli kapasitemiz olduğu için bunlara cevap verebiliyoruz” dedi. Diaz, ilaç talep eden ülkelere gerekli olandan fazlasını göndermediklerini belirtti.

BioCubaFarma yöneticisi Eduardo Martinez Diaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

BiyoCubaFarma, kovid-19 tedavisi için 22 ilacın üretimini sağlayacaktır.

‘ENVANTERİMİZDE BOL MİKTARDA İLAÇ VAR’

Sputnik'te yer alan habere göre, Küba Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji Merkezi’nden (CIGB) Genel Müdür Eulogio Pimentel Vazquez de, “Envanterimizde, Çin’de enfekte olan herkesi tedavi edebilecek miktarda ilaç bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Interferon Alpha 2B, 2002’deki SARS ve 2012’deki MERS salgınında da kullanılmış ve tedavide etkili olduğu görülmüştü. Bu ilaç, Küba teknolojisiyle ve Changchun Heber Biyolojik Teknoloji kurumuyla yapılan ortak çalışma sonucu Çin’in Jilin bölgesinde üretiliyor.

Küba’da, şimdiye kadar dört koronavirüs vakası tespit edildi. 
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