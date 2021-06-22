"Küba'dan yüzde 92 etkili koronavirüs aşısı üretildi" açıklaması

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Küba, Corona virüsüne karşı klinik deneylerde yüzde 92,28 oranında etkili olduğunu iddia ettiği bir aşı ürettiğini açıkladı. "Abdala" ismi verilen aşının, korunma için üç doz olarak yapılması gerektiği kaydedildi.





Ülkede üretilen bir diğer Corona virüsü aşısı "Soberana 2"nin de iki doz kullanımın ardından yüzde 62 koruma sağladığı açıklanmıştı.





Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkedeki bilimadamlarının tüm olumsuzluklara rağmen iki etkili aşı ürettiklerini bildirdi.





Her iki aşının da Küba Sağlık Bakanlığı’ndan kısa süre içerisinde acil kullanım onayı alması bekleniyor.





Küba’da salgının başından bu yana devam eden 5 farklı aşı çalışması bulunuyor.





Küba salgınla mücadelede yurt dışından aşı ithal etmek yerine kendi aşısını üretme çabalarına yoğunluk verdi. Arjantin, Jamaika, Meksika, Vietnam ve Venezuela, Küba’nın üreteceği Corona virüsü aşılarından satın almak istediklerini açıkladı. İran da Küba tarafından üretilen Soberana 2 aşısını klinik deneyler amacıyla kendisi de üretti.





Şu ana kadar ülkede yaşayan 11 milyon 200 bin kişiden yaklaşık bir milyonu tam olarak aşılandığı belirtiliyor.





Küba’da resmi verilere göre bugüne kadar 169 bin 365 vaka görülürken bin 170 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.