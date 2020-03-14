Samanyolu Haber /Dünya / Kübalı ve Çinli doktorlar İtalya'da... /14 Mart 2020 16:21

Kübalı ve Çinli doktorlar İtalya'da...

Küba ve Çin'in KOVİD-19 salgınının hızla yayıldığı İtalya'ya destek amacıyla gönderdiği doktorlar ülkeye vardı.

SHABER3.COM

Küba ve Çin, KOVİD-19 salgınının hızla yayıldığı İtalya'ya sağlık yetkililerine destek amacıyla doktor gönderdi.

Telesur'da yer alan habere göre, Kübalı doktorlar, Çinli doktorların da bulunduğu sağlık ekibiyle birlikte ülkeye vardı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Küba ilacı Interferon Alpha 2B, Çin'de yeni koronavirüsün tedavisinde etkili olmuştu.

Virüsün artışı ve ölüm hızının büyük oranda kontrol altına alındığı Çin'in Vuhan kentinde de yeni koronavirüs ortaya çıktıktan sonra kurulan son hastane, dün görevini tamamlayarak kapatılmıştı.
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