Samanyolu Haber /Dünya / Küba'nın tamamında elektrikler kesildi /28 Eylül 2022 12:03

Küba'nın tamamında elektrikler kesildi

Karayiplerde bir ada ülkesi Küba'da, Ian Kasırgası'nın etkili olması nedeniyle ülkenin tamamında elektriklerin kesildiği açıklandı.

Küba'nın tamamında elektrikler kesildi


Enerji ve Maden Bakanlığına bağlı Elektrik Birliğinden yapılan açıklamada, yaklaşık 11 milyon nüfuslu adanın tamamında elektriklerin kesildiği ve kademeli olarak elektrik hizmetinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
3. kategori şiddetindeki Ian Kasırgası'nın, salı sabahı Küba'nın batısından geçmesi sebebiyle bölgede hasar meydana geldi ve birçok kişi tahliye edildi.
Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, yetkililer kasırganın verdiği zararın tespiti için çalışıyor.
Kasırganın, perşembe sabah saatlerinde ABD'nin Florida eyaletinin körfez bölgelerinde etkili olması bekleniyor.
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