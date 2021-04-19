Samanyolu Haber /Dünya / Küba'nın yeni lideri seçilen isim belli oldu /19 Nisan 2021 22:15

Küba'nın yeni lideri seçilen isim belli oldu

Küba Komünist Partisi'nin 8. Kongresi'nde alınan kararla Raul Castro'dan sonra birinci parti sekreterliği yapması için seçilen isim Miguel Diaz-Canel oldu.

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Küba Komünist Partisi, Raul Castro'dan sonra birinci parti sekreterliği yapması için Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'i seçti. Böylece 1959 Devrimi ile başlayan Fidel ve Raúl Castro devri resmen son buldu.

Birinci parti sekreterliği Küba'daki en güçlü siyasi mevki olarak biliniyor. Küba Komünist Partisi'nin 8. Kongresi'nde tek değişiklik bununla da sınırlı kalmayacak. Seçimlerle birlikte Komünist Partisi'nin en üst organı Politbüronun da neredeyse tamamı genç politikacılardan oluşacak.

Bu değişim, 1959'da Küba'da gerçekleşen solcu devrime liderlik etmiş olan Fidel ve Raul Castro kardeşlerin altmış yıllık iktidarının da sonu demek oluyor.

1960 doğumlu Diaz-Canel, 2018'den bu yana Devlet Başkanı olarak görev yapıyor. Elektronik mühendisi olan Canel 2003'ten beri Komünist Partisi Politbüro üyesi. 2009-2012 yılları arasında Yüksek Eğitim Bakanı olarak görev yaptı.
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