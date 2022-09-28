Samanyolu Haber /Dünya / Küba'yı vurdu ABD'ye doğru ilerliyor /28 Eylül 2022 19:28

Küba'yı vurdu ABD'ye doğru ilerliyor

Küba üzerinden ABD'nin Florida kıyılarına ilerlediği belirtilen Ian Kasırgası'nın adadaki tüm elektrik şebekesini çökerttiği aktarıldı.

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Sık sık fırtınalara maruz kalan Küba'yı vuran Ian Kasırgası'nın adadaki tüm elektrik şebekesini çökerterek yoluna devam ettiği belirtildi.

Cumhuryet'te yer alan habere göre dün Küba'yı vurarak, ülkedeki tüm elektrik şebekesini çökerten 4. kategori şiddetindeki Ian kasırgasının Florida sahiline bu akşam ulaşıp, Tampa körfezinin güneyinde Sarasota ile Naples bölgeleri arasında bir yerde etkisini göstermesi bekleniyor.

Azami beş dereceli Saffir-Simpson ölçeğinde 4. kategori olarak belirtilen kasırga saatte 209 kilometre hıza kadar rüzgara sebep oluyor.

National Hurricane Center (NHC), Miami için yaptığı uyarıda, Ian kasırgasının şiddetli dalgalara, yoğun yağışa ve kıyıda ölümcül sele yol açabileceğini duyurdu. Yetkililer ise 2.5 milyondan fazla insanın evini tahliye edip, yüksekteki yerlere gitmesi için çağrı yaptı.

NHC, Florida'nın batı sahillerinde 3.5 metre yüksekliğinde dalga olabileceği uyarısında bulundu.

Florida'nın acil durum yönetim direktörü Kevin Guthrie, "Tahliye zamanı şimdi. Artık yola çıkın" dedi.
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