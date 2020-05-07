Küçük Ahmet hayatını kaybetti

Dördüncü evre kanser hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç hayata veda etti. Annesi Zekiye Ataç, yoğun bakıma alınan küçük Ahmet’in devamlı ‘baba’ diye sayıkladığını söyledi.

“BABA” DİYE AĞLIYOR…

Anne Zekiye Ataç, “Şu an durumu iyi değil. Yoğun bakıma aldılar, ben de yanına gidemiyorum kapıda bekliyorum. İnanın, yemin ediyorum son üç dört gündür o kadar çok baba diye ağladı ki. Hiçbir şey diyemiyorum. Doktora sordum durumunu, bekliyoruz dedi.” şeklinde konuştu.





“KÜÇÜK AHMET TADAVİYE CEVAP VERMEMİŞTİ”

Ahmet Burhan Aytaç, annesiyle birlikte Almanya’ya gitmek istemiş ancak anneye önce yurtdışı yasağının olması ardından da pasaport alamaması nedeniyle tedavisine geç kalmış, izinler alınıp gittikten sonra tedaviye cevap vermediği için geri dönmüştü.

“AHMET HASTANEDE, BABA ATAÇ HAPİSHANEDE”

Ahmet Burhan Aytaç’ın babası Harun Reha Ataç halen cezaevinde tutuklu bulunuyor. Bir ay önce birkaç saatliğine izinli olarak oğlunu görmesine izin verilen Harun Reha Ataç, daha sonra cezaevine dönmüştü.

“YALVARIRIM BABASI ÇOCUĞUN ELİNİ SON KEZ TUTSUN”

İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na seslenerek babanın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Avazyan, “Ahmet’in durumu çok kötü! Kara Efem şuan yoğun bakımda uyutuluyor, entübe. Nolursunuz, yalvarırım Bir babayı oğluna hasret bırakmayın. Bari çocuğunun son bir kez elini tutsun. Bu vebal insanlığa ağır gelir. Hepiniz babasınız, annesiniz. Lütfen, lütfen!!” paylaşımında bulundu.

“HEPİMİZ AĞLADIK, HERKESTEN DUA İSTİYORUZ”

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaptığı paylaşımda herkesten dua istedi:

“Ahmet canım’ın son hali bu..! Herkesten dua istiyoruz Acılar içinde, baba hasretiyle dopdolu bir hayat yaşadı şu ana kadar Babası bir yanda ağladı,Ahmet öte yanda Biz ise … Hepimiz ağladık, her kesimden tüm değerli ehli vicdan Ahmet’in acılarını, sıkıntılarını azalt Ya Rab.”





2 yıldır cezaevinde olan babası Harun Ataç’ın yolunu bekleyen kemik kanseri 9 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç hayatını kaybetti. Ahmet’in vefat haberini ise “Ahmetim, Kara efem aramızdan ayrıldı.” diyerek Aktivist Arlet Natali Avazyan verdi.







Anne Zekiye Ataç, Ahmet Burhan’ın 3-4 gündür ‘baba baba’ diye ağladığını söyledi. Cezaevindeki babasının gelmesi için izin talebine rağmen savcılık ancak sabah gelmesine izin verdi. Ahmet çok sevdiği ve hapiste olan babasını son kez göremedi.



Avazyan daha önce, “Ahmet’in 3 kez kalbi durdu. Şuanda doktorlar müdahale ediyor. Babası ancak sabah gelebilecek… Umarım babası evladını son kez hayattayken görebilir.” ifadeleriyle son durumu paylaşmıştı.





İşte Avazyan’ın o Twetti;













Annesi Zekiye Ataç’a hukuksuz bir şekilde uzun süre pasaport verilmediği için yurtdışındaki tedavisi aksadığı için Türkiye’ye dönen kemik kanseri hastası Ahmet Burhan Ataç’ın sağlık durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırıldı.





Nefes alamayan ve ciğerlerinde metastazlar çoğalan 9 yaşındaki Ahmet Burhan yoğun bakımda uyutuluyordu.Aktivist Arlet Natali Avazyan sosyal medya paylaşımda Ahmet Burhan’ın yoğun bakımda uyutulduğunu duyurmuştu.









5 SAATLİĞİNE BABASINA KAVUŞMUŞTU





Kemik kanseri Ahmet Burhan Ataç’ın babasına oğlunu görmesi için 27 Mart’ta 5 saatliğine izin verilmişti.Tedaviye cevap vermediği için Almanya’da Türkiye’ye geri dönen 9 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan, cezaevindeki babası ile hasret gidermişti.





5 saatlik görüş süresi dolan çaresiz baba Harun Ataç, Ahmet Burhan’a ”Allah’a emanet ol oğlum… Seni çok seviyorum…” diyerek veda etmişti.



