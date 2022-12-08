Samanyolu Haber /Gündem / Küçük çocuklar babalarının talimatıyla BİM kasiyerini fırçaladı /08 Aralık 2022 00:34

Küçük çocuklar babalarının talimatıyla BİM kasiyerini fırçaladı

Hükümet ve zincir marketler arasındaki kavgaya vatandaşlarda katıldı. Son iki gündür eline telefonu alıp marketlerde garip videolar çeken vatandaşlara bir yenisi eklendi.

PES: BİM protestosuna çocukları da alet ettiler

Telefon hattını iptal ettirmek için BİM markete giden ve bunun için takım elbise giyen bir vatandaş, protestosuna çocukları da alet etti. Babalarının yönlendirmesiyle kasiyer üzerinden market sahiplerine mesaj veren çocuklar, "Kimse Türk devletine hakaret edemez. Bozkurtlar ulusun. Allah Türk'ü korusun" ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla birlikte BİM markete giden bu vatandaş, kendisine ait BİMcell telefon hattını iptal ettirmek istediğini söyledi. "Türk evladının, Türk çocuğunun size diyeceği var. Sizinle alakalı değil. Siz buranın çalışanısınız, sizinle ilgili bir sıkıntımız yok" diyen adamın ardından konuşan çocuk, "Sen ve diğer abilerimiz, ablalarımız burada çalışıyor. Siz Türk gencisiniz, sizin hiçbir suçunuz yok. Ama buranın patronları Türkiye'yi tehdit ve hakaret etti. Ve biz de buna sessiz kalmayacağız. Kimse Türk devletine hakaret edemez" dedi.

Diğer çocuk ise, "Bozkurtlar ulusun, Allah Türk'ü korusun" dedi. Protestonun ardından vatandaş telefon hattını iptal ettirdi.

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