Küçük damada kötü haber: Türkiye'den İHA ve SİHA alan Ukrayna karşı silah yaptı

Türkiye'nin 48 adet insansız hava aracı (İHA) ve silahlı hava aracı (SİHA) satmak için anlaşma yaptığı, bir kısmını da teslim ettiği Ukrayna'dan ilginç bir hamle geldi.

Ukraynalı girişim şirketi Cobra Anti Drones, Türkiye'nin sattığı İHA ve SİHA'ları etkisiz hale getirecek 'karşı silah' geliştirdi

Şirketin internet sitesinde de açıkça geliştirilen teknolojinin Türkiye'nin sattığı SİHA Bayraktar TB2 ve İsrail'in Mini Harpy tipi araçlara yönelik bir silah olduğu da belirtildi.



AĞIRLIĞI BAŞLIKLA 2,2 KİLO





Cobra-AntiDrone'un geliştirdiği İHA ve SİHA savar oldukça pratik tasarlandı. Tanksavar silahı gibi bir sistem olarak düşünülen ve başıboş mühimmatları önleme yeteneği de olan mini Cobra-AntiDron, 40 santimetre uzunluğunda, 12 cm çapında ve sadece 2,2 kilo.





Üstelik bu ağırlığa, 1 kiloluk savaş başlığı da dahil.





Bu mini helikopterin önleme yüksekliği 2 kilometre, savaş yarıçapı ise 5 kilometre. Tamamen yapay zekayla ve bağımsız olarak hareket ediyor.







ATEŞ EDİP GERİ GELİYOR





Bir dakikadan daha az sürede savaş pozisyonuna giriyor, birçok fırlatıcı ile gönderilebiliyor. 12 kalibrelik tek bir mermiyle, kamikaze droneları da avlıyor. Hedefe saldırdıktan sonra tekrar geri geliyor ve yeni mermi yüklüyor.





İHA ve SİHA'lara karşı elektronik savaşın başarısız olması nedeniyle bu sistem geliştirildi. Türkiye'den Bayraktar TB2 alan Ukrayna'nın bu sistemi de kurması hayli ilginç.