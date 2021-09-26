Küçük Damat istedi, Bakan Koca reddetti

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST etkinliği Atatürk Havalimanı'nda devam etti. Festivalde dereceye giren projelerin ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nobel Ödüllü Türk Bilim Adamı Aziz Sancar tarafından verildi.





Törende, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.









Tören sonunda Erdoğan, bakanlar, Aziz Sancar ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sahneye çıkarak katılımcıları selamladı ve fotoğraf çektirildi. O anlarda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.









BAKAN KOCA REDDETTİ





Selçuk Bayraktar sahnedekilere maskeleri çıkarmasını istedi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere sahnedeki isimler maskelerini çıkarırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayraktar'ın talebini reddetti.





ÖZÜR DİLEMİŞTİ





Daha önce siyasilerin katıldığı cenaze törenlerindeki kalabalıklar büyük tepkilere neden olmuştu. Bu konuda “kusurluyum” diyen Koca, şunları söylemişti;





*Özellikle pademide salgının nasıl seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Kalabalıklarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve bunu da ifade etmeye çalıştık.





*Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkacağını öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Bu nedenle ben vatandaşlarımızdan özür diliyorum.