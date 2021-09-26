Samanyolu Haber /Gündem / Küçük Damat istedi, Bakan Koca reddetti /26 Eylül 2021 09:34

Küçük Damat istedi, Bakan Koca reddetti

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te ilginç anlar yaşandı. Program sonunda Selçuk Bayraktar sahnedekilere maskeleri çıkarmasını istedi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere sahnedeki isimler maskelerini çıkarırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayraktar’ın talebini reddetti.

SHABER3.COM

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST etkinliği Atatürk Havalimanı'nda devam etti. Festivalde dereceye giren projelerin ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nobel Ödüllü Türk Bilim Adamı Aziz Sancar tarafından verildi.

Törende, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.


Tören sonunda Erdoğan, bakanlar, Aziz Sancar ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sahneye çıkarak katılımcıları selamladı ve fotoğraf çektirildi. O anlarda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.


BAKAN KOCA REDDETTİ

Selçuk Bayraktar sahnedekilere maskeleri çıkarmasını istedi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere sahnedeki isimler maskelerini çıkarırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayraktar'ın talebini reddetti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Daha önce siyasilerin katıldığı cenaze törenlerindeki kalabalıklar büyük tepkilere neden olmuştu. Bu konuda “kusurluyum” diyen Koca, şunları söylemişti;

*Özellikle pademide salgının nasıl seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Kalabalıklarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve bunu da ifade etmeye çalıştık.

*Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkacağını öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Bu nedenle ben vatandaşlarımızdan özür diliyorum.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Küçük Damat istedi, Bakan Koca reddetti Sonraki Haber >>

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:40:01