'Küçük Kıyamet' senaryosu

Peki İstanbul'da korkulan olur ve bölgeyi etkileyecek yıkıcı bir sarsıntı yaşanırsa neler olur?

Birgün Gazetesi'nden Ozan Gündoğdu güncel veriler üzerinden araştırdı.

İşte muhtemel sonuçlar ve şehre ait önemli veriler:





İSTANBUL DEPREMİ'NDE OLACAK OLANLAR





1- TÜİK verilerine göre Kocaeli’de kilometrekareye düşen kişi sayısı 528 iken İstanbul’da bu sayı 2 bin 900’dür. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ü İstanbul’da yaşamaktadır.





2- 2018 yılı itibariyle sadece İstanbul’un toplam GSMH içindeki payı yüzde 31. Megakentin sanayi katma değeri içindeki payı ise 2017 verileriyle yüzde 29’dur.





3- 2018 verileriyle her 5 kişiden 1’i İstanbul’da yaşamaktadır. Türkiye’de kişi başına düşen gelir yıllık 45 bin 750 iken İstanbul’da bu tutar 76 bin 769’dur. Türkiye’deki tüketim malları talebinin yaklaşık üçte birini İstanbul oluşturmaktadır.





4- Gerek İstanbul’un ekonomik büyüklüğünün gerekse işgücü ve tüketici nüfusunun çok daha fazla olması nedeniyle 17 Ağustos’un ekonomik sonuçlarından daha ağırı yaşanacak.





5- İstanbul Depremi hali hazırda bütçe açığı rekor kıran ülkenin giderlerini sert şekilde artıracak. Bu durumda sonuçları yıllar sürecek bir bütçe krizi tetiklenecektir. İzleyen yıllar ise yeni vergiler, alınamayan maaş zamlarıyla geçecektir.





6- 2018 yazında yaşanan kur şokunun ekonomi üzerindeki etkileri aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen henüz atlatılamadı. Olası İstanbul Depremi ekonominin merkezinde bir faciaya sebep olacağından döviz kuru sert şekilde yükselecek, izleyen dönemde faizler artacak. Ekonomideki durgunluk uzun dönemde görülmemiş büyüklükte işsizliğe sebep olacak.





7- 1999 yılında bankaların kredi alacağı GSYH’nin yüzde 19’u iken, 2019 yılı itibariyle bu oran yüzde 62 civarındadır. Olası bir depremin ardından 1999 yılında olduğu gibi bir borç ertelemesi bankacılık sektörünün kaldırabileceği yükün üzerinde. Bu ise bir yandan depremin yaralarını sararken bir yandan da borç ödemeye devam eden bir tablo yaratıyor.





8- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 hazırladığı rapora göre İstanbul Depremi’nin ardından 2 bin 500 ile 10 bin bina çok ağır hasarlı, 13 bin ila 34 bin bina ağır hasarlı, 80 bin ila 150 bin bina orta hasarlı hale gelecektir. Toplamda ise 95 bin 500 ila 194 bin bir hasar görecektir. Aynı rapora göre ise 500 bin konutta barınma ihtiyacı doğacaktır.



